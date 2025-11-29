CalcioIn EvidenzaNews

Serie A: infortunio per Vlahovic, la situazione in vista del Napoli

By Emanuele Arinelli
0

Durante il match tra Juventus e Cagliari, l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic, si è fatto male calciando in porta. È uscito sulle sue gambe ma molto dolorante: seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Al suo posto è entrato in campo David al 31′. “Mister mi sono fatto molto male”, ha detto Vlahovic al momento del cambio, riporta DAZN. Situazione da monitorare in vista del match contro il Napoli in programma domenica 7 dicembre.

