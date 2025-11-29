Serie A: Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2
Terminano le partite delle 15, anticipi del sabato di Serie A, con l’Udinese che vince 2-0 sul campo del Parma. A segno, ancora una volta, per la quarta volta in questa stagione ,Nicolò Zaniolo, ormai rinato da quando gioca in Friuli. Il raddoppio arriva su calcio di rigore trasformato da Davis, dopo l’intervento del VAR che ha portato anche all’espulsione del difensore del Parma, Troilo. Parma che resta invischiato nella zona calda della classifica, mentre l’Udinese riesce a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive.
Il Genoa di De Rossi, in rimonta, vince 2-1 contro il Verona grazie alle reti di Colombo e Thorsby, dopo il vantaggio iniziale dei veneti firmato da Belghali.
Con questo successo, De Rossi ottiene la sua prima vittoria da quando siede sulla panchina rossoblù e porta il Genoa, almeno per ora, in attesa dei risultati delle altre, fuori dal terzultimo posto.