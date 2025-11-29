NewsCalcioIn Evidenza

Serie A: Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2

By Emanuele Arinelli
0

Terminano le partite delle 15, anticipi del sabato di Serie A, con l’Udinese che vince 2-0 sul campo del Parma. A segno, ancora una volta, per la quarta volta in questa stagione ,Nicolò Zaniolo, ormai rinato da quando gioca in Friuli. Il raddoppio arriva su calcio di rigore trasformato da Davis, dopo l’intervento del VAR che ha portato anche all’espulsione del difensore del Parma, Troilo. Parma che resta invischiato nella zona calda della classifica, mentre l’Udinese riesce a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive.

Factory della Comunicazione

Il Genoa di De Rossi, in rimonta, vince 2-1 contro il Verona grazie alle reti di Colombo e Thorsby, dopo il vantaggio iniziale dei veneti firmato da Belghali.
Con questo successo, De Rossi ottiene la sua prima vittoria da quando siede sulla panchina rossoblù e porta il Genoa, almeno per ora, in attesa dei risultati delle altre, fuori dal terzultimo posto.

Potrebbe piacerti anche
News

“Ero incredulo nel vedere Neres come non l’avevamo mai visto”

Interviste

“Roma, Gasperini pronto a schierare il 3-4-2-1 con Dybala! Koné? Nulla di…

News

SSCN – Roma-Napoli vista da Opta: tutto quel che c’è da sapere!

News

Roma-Napoli, controlli dentro e fuori lo stadio! Ecco il numero di supporter azzurri…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.