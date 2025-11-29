Rrahmani e il mercato: il Napoli rischia di perdere il pilastro della difesa

Amir Rrahmani continua a dimostrarsi un elemento imprescindibile per la difesa del Napoli, come evidenziato dalla sua prestazione decisiva nella vittoria contro il Qarabag in Champions League. Nonostante un infortunio muscolare subito a settembre con la sua nazionale, che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi due mesi, il difensore albanese ha saputo rientrare con forza, mantenendo alta la qualità del gioco difensivo. Tuttavia, domenica la sfida contro la Roma all’Olimpico, che vale il primo posto in classifica, rappresenta un’altra prova cruciale per il Napoli in un periodo decisivo della stagione.

Non solo le competizioni nazionali e internazionali tengono banco, ma anche il mercato, che sta mettendo a rischio la permanenza di Rrahmani. Il difensore, infatti, è nel mirino di club turchi, in particolare di Besiktas e Fenerbahçe, che stanno mostrando interesse concreto. Se da un lato il difensore ha dimostrato di essere insostituibile per la solidità della squadra, dall’altro il suo futuro al Napoli è incerto a causa della trattativa in stallo per il rinnovo del contratto, che dovrebbe prolungarsi fino al 2028.

L’interesse per Rrahmani non è una novità, dato che è considerato uno dei migliori centrali difensivi in circolazione. Tuttavia, la coincidenza tra l’approfondirsi dell’interesse dei club turchi e la pausa nelle trattative per il rinnovo sta suscitando preoccupazioni in casa Napoli. In questo contesto, i tifosi temono che il club possa essere costretto a prendere decisioni difficili, simili a quelle affrontate con Anguissa, per mantenere i suoi pilastri e continuare a puntare agli obiettivi ambiziosi.

Il Napoli, inoltre, sta preparando il terreno per il mercato di gennaio, ma dovrà fare attenzione ai parametri finanziari imposti dall’indice di liquidità. Il club potrebbe essere costretto a cedere alcuni giocatori per rispettare i vincoli economici, considerando anche il limite d’età per le liste, che prevede l’ingresso solo di under 23 a meno di cessioni di over. La dirigenza è in attesa di una decisione finale dal Consiglio Federale, ma la situazione si complica con ogni giorno che passa.