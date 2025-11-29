Roma/Napoli: Sacchi prevede un duello, ma all’inglese!

Il big match della giornata di Serie A, senza dubbio. Sfida al vertice il Roma/Napoli di domani sera all’Olimpico con i giallorossi intesta alla classifica che attendono i Campioni d’Italia. Arrigo Sacchi si aspetta una partita dal sapore “Premier” e a La Gazzetta dello Sport spiega il perchè: “ Più che una sfida spettacolare, prevedo una battaglia. Dal punto di vista tecnico, tattico e atletico. Roma-Napoli, domani sera all’Olimpico, è il piatto forte di questa giornata e io credo che assisteremo a un duello “all’inglese”. Mi spiego meglio: ritmi alti, marcature a tutto campo, velocità di esecuzione, voglia di prendere il dominio del campo da parte di entrambe le squadre. Insomma, una partita da Premier League. Lo dico perché conosco bene gli allenatori, che interpretano il calcio nello stesso modo: grande intensità, grande dinamismo, massima cura dei dettagli, sacrificio in fase difensiva e immediati ribaltamenti di fronte. Magari verrò smentito dalla realtà, non sarebbe certo la prima volta, però in questo caso sono convinto che la partita correrà su questi binari. Da tenere in considerazione un fatto, che non è di poco conto: il Napoli ha giocato in Champions League martedì sera, mentre la Roma è stata impegnata in Europa League giovedì sera. Ci sono due giorni di differenza che possono pesare sull’esito dell’incontro. Recuperare dalle fatiche infrasettimanali non è mai semplice, né a livello fisico né a livello psicologico”