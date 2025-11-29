Roma-Napoli, controlli dentro e fuori lo stadio! Ecco il numero di supporter azzurri stimato

Roma-Napoli è una gara ad alta tensione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche se la trasferta è interdetta ai residenti in Campania come avviene ormai da diversi anni, all’Olimpico si attendono circa 10 mila tifosi partenopei provenienti dal Lazio e dalle regioni vicine. Un numero consistente e difficilmente individuabile visto che l’Olimpico è sold out in ogni settore e che la vendita dei biglietti può aver interessato sia i tifosi romanisti che quelli napoletani. Il settore ospiti ospiterà 1500 supporter azzurri, ma il numero di chi ha acquistato tagliandi in altri settori è decisamente più alto e secondo le stime supera le 10 mila presenze.

Factory della Comunicazione

Le ricorrenti tensioni tra le opposte fazioni hanno fatto scattare, si legge ancora, un piano di sicurezza rafforzato che è stato definito ieri in un tavolo tecnico dopo l’avvertimento dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive. Il piano di controllo, stabilito ieri, riguarda soprattutto le aree interne. Sparsi nei vari settori dell’Olimpico (in particolare nelle due tribune) ci saranno migliaia di tifosi napoletani e il pericolo di risse e incidenti è decisamente elevato. Per questo sarà aumentato il numero degli steward all’interno dello stadio e all’occorrenza saranno pronte ad entrare anche diverse unità delle forze dell’ordine. Prevenire o neutralizzare sul nascere ogni possibile frizione sugli spalti non sarà comunque opera semplice vista anche l’importanza della partita che mette in palio tre punti pesanti in classifica. Diverso il discorso nel settore ospiti dove ci saranno diversi cordoni di sicurezza al fine di evitare il contatto con la curva Nord e con parte della Tribuna Monte Mario.