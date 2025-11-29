Adnkronos News

Roma, manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto: “Non ci arruoliamo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa Guido Crosetto con la scritta ‘Non ci arruoliamo’ sono stati bruciati durante il corteo di Roma “contro l’economia di guerra e per la Palestina libera”. L’azione da parte di alcuni esponenti del movimento studentesco universitario Cambiare Rotta, che hanno postato le immagini sul profilo social del collettivo. 

Factory della Comunicazione

 

“Solidarietà e sostegno a Guido Crosetto per l’ignobile gesto di cui è stato vittima oggi a Roma, dove i manifestanti pro Pal hanno bruciato un manifesto con la sua immagine” dice in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Se pensano di intimorirci con questi vili atti si sbagliano di grosso: non cederemo al loro odio e alla loro violenza”.  

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Serie A, oggi Milan-Lazio – Diretta

Adnkronos News

Addio al drammaturgo Tom Stoppard, premio Oscar per ‘Shakespeare in Love’

Adnkronos News

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso…

Adnkronos News

Juventus, infortunio per Vlahovic: “Mi sono fatto molto male”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.