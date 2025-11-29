Primavera 1: Parma U20 0-1 Napoli U20 – Gli Azzurrini ottengono una grandissima vittoria

Torna a vincere il Napoli U20 e lo fa con una prestazione importante e di sofferenza. Il goal vittoria lo ha segnato Luca Lo Scalzo al minuto 15.

Factory della Comunicazione

Il Parma, secondo in classifica, ha provato in tutti i modi a pareggiare, ma la difesa del Napoli ha resistito e ha portato casa il risultato.

Vittoria di spessore quindi per gli Azzurrini, che permette, almeno per il momento, ai ragazzi Rocco di uscire dalla zona retrocessione.