Pistocchi: “Di Conte possiamo discutere tante cose”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 “Sicuramente è una sfida molto interessante, perché tra due allenatori che hanno le stesse idee di calcio, applicano più o meno gli stessi concetti. Giocano a uomo, giocano con tre dietro, quattro a centrocampo, due dietro alla prima punta.

Quindi sono molto curioso di vedere come va a finire, perché o si annullano a vicenda, allora finisce in pareggio, oppure una delle due riesce a prendere il sopravvento. A me è piaciuto molto il Napoli nella partita di coppa, nonostante sia stato molto criticato dall’opinione politico-sportiva della sua città.

Diciamo che Conte in questo momento di emergenza, perché c’è fuori Anguissa, il tuo centro campista che ha fatto meglio, perdi De Bruyne prima, si è costretto a reinventare qualcosa.

Passando a questo centrocampo a due, Lobotka-McTominay, è riuscito a sfruttare nello stesso tempo molto bene le due punte esterne, Lang e Neres, soprattutto, che giocando più stretti dentro al campo, sono stati decisivi.

Di Conte possiamo discutere tante cose: gli atteggiamenti, molte situazioni che non sono convincenti, ma come allenatore è sicuramente bravo, è sicuramente uno che sa quello che fa. Prepara le squadre per vincere le partite, poi a volte le sue squadre non sono convincenti sul piano del gioco, ma quasi sempre sono squadre risultatista. Cioè è molto difficile battere il Napoli, è molto difficile battere le squadre di Conte”.

