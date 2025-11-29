Pino Daniele, una targa per “Napule è”. Ecco dove sarà messa

Una targa per Napule è. La giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore all’urbanistica, ha deciso all’unanimità la scelta di inaugurare una targa commemorativa dedicata al brano di Pino Daniele in via Partenope.

Factory della Comunicazione

Verrà posizionata sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è” . Quel punto esatto della mappa cittadina, individuato grazie alla biografia del cantautore, scritta dal figlio Alessandro, diventerà, così, un riferimento per tutti i napoletani e per quei visitatori che affolleranno il lungomare partenopeo.

La proposta, avanzata dal Presidente della Commissione Infrastrutture, è stata accolta all’unanimità dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica. Con questa iniziativa, il Comune di Napoli intende rendere omaggio a uno dei più grandi artisti della città, Pino Daniele, e alla sua canzone “Napule è”, che rappresenta un simbolo indelebile della cultura e dell’identità napoletana. “Napule è” è molto più di una canzone, è un inno identitario che racconta l’anima di Napoli e dei napoletani – commentano da Palazzo San Giacomo – Con questa iniziativa, la città rende omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità ”. Fonte: Il Mattino