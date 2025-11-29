Per la sfida dell’Olimpico si scalda un ex: il punto su Spinazzola

In vista del big match dell’Olimpico di domani sera fra Roma e Napoli è pronto a scaldare i motori Leonardo Spinazzola, al ritorno fra i convocati dopo un mese esatto dall’ultima presenza contro il Como, match nel quale aveva abbandonato il terreno di gioco per un problema legato alla pubalgia.

Stando a La Gazzetta dello Sport di quest’oggi in edicola, il laterale azzurro (ex di turno) dovrebbe sostituire Gutierrez, che a seguito dell’infortunio rimediato prima della sfida al Qarabag necessiterà ancora di tempo per tornare a pieno regime in gruppo. Spinazzola vuole tornare ad essere quel punto di riferimento imprescindibile per Conte ed aiutare i compagni a restare in alto.