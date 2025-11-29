Parisio: “A Napoli c’è una “epidemia” di infortuni”

“L’Inter ha giocato bene, ottimo il portiere Musso con tre interventi interessanti. Gli episodi ci stanno voltando le spalle, come in occasione del gol al 93’ che, però, è stato anche per colpa nostra: eravamo in possesso della palla e, anziché gestirla, abbiamo provato a ripartire, perdendo palla e regalando l’angolo dal quale è arrivato il 3-2. Manca fortuna e concentrazione, come successo anche nel derby.”