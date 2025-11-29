Napoli, nonostante i divieti a Roma non sarai da solo: ecco il dato sul settore ospiti!

C’è grande attesa per Roma-Napoli, big match della tredicesima giornata di Serie A in programma all’Olimpico domani sera. I giallorossi per confermarsi in vetta, gli azzurri per riprendersela: sarà una sfida tutta da vivere e proprio per questo l’impianto della Capitale farà registrare il sold-out con circa 64.000 spettatori previsti, si legge sul quotidiano Il Romanista.

Nonostante la prassi del divieto di trasferta ai residenti in Campania, il Napoli potrà contare sul supporto di circa 1.500 tifosi che prenderanno posto nei Distinti Nord-Ovest. Proprio in virtù di ciò saranno rafforzati i controlli: ai tornelli sarà richiesto un documento d’identità che indichi la residenza dei sostenitori azzurri presenti.