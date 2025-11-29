“Napoli, Conte ha dato la direzione giusta! Spogliatoio contro di lui? Falso”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista Jolanda De Rienzo. Ecco le sue dichiarazioni.

“L’immagine di Lang che tocca lo scudetto è quella che mi è rimasta impressa. Mi è piaciuto vedere un Conte alchimista che ha comunicato in modo sincero quello che pensava della squadra. È umorale, gli brucia se perde e non ha filtri. Ha confermato ogni volta che difenderà sempre i giocatori. Conte ha voluto dare la direzione giusta e chiedere supporto. Le critiche vanno fatte anche quando si vince. Il vero obiettivo sarebbe non perdere mai l’equilibrio. Era giusto raccontare lo sfogo di Conte, ma non dire che aveva rassegnato le dimissioni. Anche la narrazione dello spogliatoio contro Conte è falsa, lui ha detto delle cose diverse. Da un certo punto di vista c’è stata una catena di notizie non vere, che hanno creato confusione”.