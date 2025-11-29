Adnkronos News

Modric pronto a battere, arbitro dice ‘no’: ‘giallo’ corner in Milan-Lazio

Giallo calcio d’angolo in Milan-Lazio. Oggi, sabato 29 novembre, alla metà del primo tempo il centrocampista rossonero Luka Modric ha portato il pallone sulla bandierina convinto di avere conquistato un corner dopo un rimpallo con un giocatore avversario. Pronto alla battuta, l’ex mediano del Real Madrid ha scoperto che in realtà l’arbitro Giuseppe Collu ha fischiato rimessa dal fondo. 

Modric è corso a protestare dal direttore di gara, che gli ha spiegato la sua decisione. Il croato è quindi tornato verso il centro del campo scuotendo la testa, non sembrando particolarmente convinto della chiamata arbitrale. 

 

