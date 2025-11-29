Mirabella: “Il più temuto? McTominay, perché rompe gli schemi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quale sarà la probabile formazione titolare scelta da Gasperini?

“Passata la paura per l’infortunio di Kone, ha una distorsione alla caviglia che non gli dovrebbe impedire di partire titolare. Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi in ballottaggio con Dybala, con l’argentino in vantaggio solo se dovesse stare bene, nonostante le ottime ultime prestazioni dell’italiano.”

Chi ha più da perdere tra Roma e Napoli?

“Non possiamo rispondere a questa domanda perché la classifica è ancora corta, ma se la Roma dovesse vincere allungherebbe a più cinque sul Napoli. È in crocevia fondamentale per la stagione.”