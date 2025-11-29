NewsCalcioMercato

Mercato, l’obiettivo di gennaio sarà rinforzare il centrocampo: Manna mette due profili nel mirino!

By Riccardo Cerino
0

Il mercato di gennaio è quasi alle porte ed il Napoli non si lascerà di certo cogliere impreparato, anche alla luce dei diversi infortuni fin qui palesatisi. Il reparto su cui è necessario intervenire è il centrocampo, privo di due pedine fondamentali quali Anguissa e De Bruyne che non rivedranno il campo prima di due o tre mesi.

Stando al portale CalcioNapoli24, che riprende TMW, il ds azzurro Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino due profili di Serie A. Il primo è Arthur Atta dell’Udinese, autore di un ottimo inizio di stagione e che ha una valutazione abbastanza elevata, mentre l’alternativa è rappresentata da Morten Frendrup del Genoa.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, nonostante i divieti a Roma non sarai da solo: ecco il dato sul settore…

News

ULTIM’ORA – Infortunio Gilmour, la decisione finale: fissata la data…

Interviste

“Napoli, Conte ha dato la direzione giusta! Spogliatoio contro di lui?…

News

Roma, la difesa è sistemata: per domani c’è il recupero di Hermoso!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.