Mercato, l’obiettivo di gennaio sarà rinforzare il centrocampo: Manna mette due profili nel mirino!

Il mercato di gennaio è quasi alle porte ed il Napoli non si lascerà di certo cogliere impreparato, anche alla luce dei diversi infortuni fin qui palesatisi. Il reparto su cui è necessario intervenire è il centrocampo, privo di due pedine fondamentali quali Anguissa e De Bruyne che non rivedranno il campo prima di due o tre mesi.

Stando al portale CalcioNapoli24, che riprende TMW, il ds azzurro Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino due profili di Serie A. Il primo è Arthur Atta dell’Udinese, autore di un ottimo inizio di stagione e che ha una valutazione abbastanza elevata, mentre l’alternativa è rappresentata da Morten Frendrup del Genoa.