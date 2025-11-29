CalcioNewsRadio e Tv

Marisa Laurito: “Spesso sto al Maradona”

By Giuseppe Sacco
Marisa Laurito ha rilasciato un’intervista realizzata da Luigi De Magistris per Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero:

“Il legame tra la città e la squadra è fortissimo. Abbiamo vinto il primo scudetto e i napoletani si sono riempiti di orgoglio ed è stato un legame fortissimo verso la risalita. Era una Napoli molto che si lasciava andare, ancora povera di tante cose. Quell’anno ricordo che questa vittoria è stata per i napoletani. Parlavano male di Napoli e dei napoletani.

Maradona? A parte il grandissimo campione, rappresenta un figlio di Napoli, un fratello, uno che ci ha portato dritti verso la vittoria. Aveva affetto per noi.

I primi scudetti sono stati pazzeschi. L’ultimo è stato soffertissimo. Ma grazie a una squadra forte, con McFratm e tutti gli altri… L’ultimo non l’ho vissuto al meglio perché stavo male, l’ho vista da casa, ma vado spesso allo stadio. Una volta le vedevo insieme a Luciano De Crescenzo”.

