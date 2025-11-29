Lobotka: “Roma/Napoli, la gara perfetta per vedere come stiamo crescendo”

Stanislav Lobotka, ai microfoni di Radio CRC, ha raccontato il momento degli azzurri. Le sue parole dal sito di Gianluca Di Marzio: “Naturalmente non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita“.

Il centrocampista slovacco ha parlato dell’importanza della vittoria contro il Qarabag: “La Champions è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, perdendo due punti. Ogni partita è fondamentale per noi: vedendo anche i risultati delle altre squadre, tutti possono battere tutti. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro modo di giocare. Non era facile dopo il rigore sbagliato, anche perché loro erano convinti di poter vincere senza paura. Per noi era importante segnare, abbiamo costruito tante occasioni e questo è fondamentale per vincere“. E sulle richieste di Conte all’intervallo: “Ci ha detto di crederci. Sappiamo giocare bene, siamo consapevoli che il nostro calcio è difficile per le altre squadre“.

I cambiamenti hanno toccato anche il centrocampo: “Per me non cambia molto giocare a due, è cambiata la tattica perché abbiamo un difensore in più. Ma il gioco cambia in base alla squadra e all’approccio di ogni giocatore. Ogni squadra è diversa e ogni partita è diversa“.

In vista del big match dell’Olimpico, Lobotka ha commentato: “La Roma è prima in classifica, quindi è un’ottima squadra. Giocano un calcio simile al nostro, hanno buoni giocatori e sappiamo quanto sia difficile giocare contro squadre di Gasperini”. Il centrocampista slovacco è consapevole della forza della squadra: “Sappiamo di avere qualità per battere la Roma. Penso che sia la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo“.

L’intervista del classe ’94 si è conclusa con un commento all’imbattibilità interna del Napoli in Serie A, che dura addirittura dall’8 dicembre 2024: “È importante giocare in casa, hai sempre i tifosi a sostenerti“.