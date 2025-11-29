lobotka
Lobotka: “Contro la Roma è la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo”

By Emanuele Arinelli
In vista della sfida di domani Gasperini spera di poter contare di nuovo anche su Mario Hermoso, e se non sentirà fastidio partirà titolare, tornando regolarmente al suo posto, a fare cioè il braccetto di sinistra. Il che vuol dire che Mancini scalerà invece di nuovo a destra, dove meglio riesce ad accompagnare la manovra nel corso del suo sviluppo offensivo (con Ndicka confermato centrale).
Intanto, lato Napoli, Lobotka si avvicina con fiducia al match. “Contro la Roma è la partita perfetta per vedere come stiamo crescendo – ha detto a Crc -: si giocherà sui dettagli. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà e stiamo anche difendendo bene. Non è stato un momento facile prima della sosta, ma crediamo in noi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice delle ultime due vittorie. Sappiamo di giocare bene, siamo consapevoli del fatto che il nostro calcio è difficile per le altre squadre”.

 

 

 

fonte gazzetta

