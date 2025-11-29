Lo Monaco: “Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa, Gasperini sa sempre trarre il massimo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è una delle squadre più forti d’Europa. La giornata di Eindhoven può capitare a tutti, anche alle grandi squadre. Il Napoli ha una difesa forte supportata da un centrocampo ancora più forte. Quando ci sono tutti è una squadra quasi imbattibile. Ero allo stadio a Firenze e rimasi impressionato. Sulla bontà di questa squadra ci metto la mano sul fuoco. Gasperini riesce a trarre sempre il massimo dai suoi uomini. Lo ha fatto ovunque, tranne a Milano con l’Inter, per situazioni particolari. La Roma lotterà con le altre per lo scudetto. Conte è tornato al suo primo Napoli, quello con le linee esterne. Quando si mette a lavorare con la squadra sa sempre trovare le soluzioni giuste, come ha fatto ora ritrovando gli esterni. Lang e Neres sanno fare ottimamente questo lavoro e la squadra si è risvegliata. Si vede la mano dell’allenatore”.