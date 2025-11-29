NewsCalcioRadio e Tv

Lo Monaco: “Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa, Gasperini sa sempre trarre il massimo”

Queste le parole di Pietro Lo Monaco

By Guido Russo
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco.
Ecco le sue parole:
“Il Napoli è una delle squadre più forti d’Europa. La giornata di Eindhoven può capitare a tutti, anche alle grandi squadre. Il Napoli ha una difesa forte supportata da un centrocampo ancora più forte. Quando ci sono tutti è una squadra quasi imbattibile. Ero allo stadio a Firenze e rimasi impressionato. Sulla bontà di questa squadra ci metto la mano sul fuoco. Gasperini riesce a trarre sempre il massimo dai suoi uomini. Lo ha fatto ovunque, tranne a Milano con l’Inter, per situazioni particolari. La Roma lotterà con le altre per lo scudetto. Conte è tornato al suo primo Napoli, quello con le linee esterne. Quando si mette a lavorare con la squadra sa sempre trovare le soluzioni giuste, come ha fatto ora ritrovando gli esterni. Lang e Neres sanno fare ottimamente questo lavoro e la squadra si è risvegliata. Si vede la mano dell’allenatore”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Carlo Verdone: “La Roma c’è, speriamo in qualcosa di importante, ma la…

Calcio

Fabbroni: “Neres e Lang funzionano, sono da confermare”

Calcio

Roma/Napoli: Sacchi prevede un duello, ma all’inglese!

News

Approfondimento – Diffidato e reinventato, Koop occhio al giallo!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.