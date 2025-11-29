NewsCalcioRadio e Tv

La probabile formazione degli azzurri secondo Sky per la gara al vertice con la Roma

By Giuseppe Sacco
0

Siamo solo a novembre, ma la tredicesima giornata di Serie A presenta già un match che profuma di Scudetto.

Factory della Comunicazione

La Roma capolista ospita all’Olimpico il Napoli campione d’Italia, che si trova al secondo posto a -2 e che pensa al sorpasso in vetta.

Gli azzurri hanno ritrovato fiducia e risultati dopo la sosta, vincendo prima per 3-1 con l’Atalanta in campionato e poi per 2-0 contro il Qarabag in Champions League.

Anche i giallorossi però sono in salute e vengono da 4 successi consecutivi. Si preannuncia una sfida infuocata e dall’alta posta in palio.

La probabile formazione

Conte ha ritrovato stabilità tornando alla difesa a 3 e dovrebbe confermare questo sistema di gioco. Davanti a Milinkovic-Savic, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mezzo al campo ci sono pochi dubbi sulla presenza di Lobotka e McTominay. Sulle corsie, Di Lorenzo giocherà a destra, mentre a sinistra Olivera dovrebbere prendere il posto dell’infortunato Gutierrez, con anche Spinazzola che però torna in gruppo. In attacco, confermato il tridente delle ultime uscite, formato da Neres e Lang in appoggio a Hojlund.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

 

Fonte G.DiMarzio (Sky)

Potrebbe piacerti anche
X

Un tris di miti, Bruscolotti, Krol e Careca si raccontano gesta storiche

News

Il centrocampo azzurro è svuotato, ecco l’alternativa a Mct e Lobo. A gennaio…

News

Puntate simboliche: come usare i siti scommesse con deposito minimo 1 euro

X

“RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE” del 29 novembre. Prime pagine…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.