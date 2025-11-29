La probabile formazione degli azzurri secondo Sky per la gara al vertice con la Roma

Siamo solo a novembre, ma la tredicesima giornata di Serie A presenta già un match che profuma di Scudetto.

La Roma capolista ospita all’Olimpico il Napoli campione d’Italia, che si trova al secondo posto a -2 e che pensa al sorpasso in vetta.

Gli azzurri hanno ritrovato fiducia e risultati dopo la sosta, vincendo prima per 3-1 con l’Atalanta in campionato e poi per 2-0 contro il Qarabag in Champions League.

Anche i giallorossi però sono in salute e vengono da 4 successi consecutivi. Si preannuncia una sfida infuocata e dall’alta posta in palio.

La probabile formazione

Conte ha ritrovato stabilità tornando alla difesa a 3 e dovrebbe confermare questo sistema di gioco. Davanti a Milinkovic-Savic, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mezzo al campo ci sono pochi dubbi sulla presenza di Lobotka e McTominay. Sulle corsie, Di Lorenzo giocherà a destra, mentre a sinistra Olivera dovrebbere prendere il posto dell’infortunato Gutierrez, con anche Spinazzola che però torna in gruppo. In attacco, confermato il tridente delle ultime uscite, formato da Neres e Lang in appoggio a Hojlund.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte

