Adnkronos News

Juve-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo della tredicesima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 18 e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La Juve, che ha 20 punti, è reduce dall’impegno infrasettimanale in Champions League con la prima vittoria nel torneo ottenuta in Norvegia sul campo del Bodo. In campionato, i bianconeri hanno pareggiato le ultime 2 gare. Stesso ruolino per il Cagliari negli ultimi 2 match disputati. I sardi hanno 11 punti e cercano un risultato positivo per non essere risucchiati in zona retrocessione. 

Factory della Comunicazione

 

JUVENTUS – (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. 

CAGLIARI – (3-5-2) – Caprile; Zappa, Deiola Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito; Borrelli. All. Pisacane. 

 

La partita Juventus-Cagliari, con calcio d’inizio alle 18, sarà disponibile soltanto su Dazn per gli abbonati. Sarà visibile sull’app o sul canale DAZN1 sul decoder Sky. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Verissimo, ospiti e interviste oggi 29 novembre

Adnkronos News

Stiller vittima di bullismo, l’avversario lo offende: il caso in Europa League

Adnkronos News

Milan-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Qatar: orari e dove vederle in tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.