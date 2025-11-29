Adnkronos News

Il Papa alla Moschea Blu di Istanbul

(Adnkronos) – Il Papa, nel terzo giorno in Turchia, ha visitato la Moschea Blu di Istanbul. Leone XIV è stato accolto e accompagnato dal presidente per gli Affari religiosi della Turchia.  

Il Pontefice, entrando nella Moschea Blu, si è tolto le scarpe come fecero anche il predecessore Francesco e altri papi.  

La tappa di papa Leone alla Moschea Sultan Ahmed segue quella di Francesco nel 2014 avvenuta proprio nello stesso giorno. Prima ancora fu papa Benedetto XVI nel 2006 ad entrare nel luogo di culto musulmano il cui soffitto è illuminato da 260 finestre. 

