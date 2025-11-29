Il centrocampo azzurro è svuotato, ecco l’alternativa a Mct e Lobo. A gennaio urge rinforzo

Factory della Comunicazione

Il minutaggio di Gilmour sarebbe potuto essere ancora più ampio, vista l’emergenza che affligge il centrocampo del Napoli. Kevin De Bruyne è fermo dal 25 ottobre scorso, dalla gara contro l’Inter, durante la quale ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Si è sottoposto ad intervento chirurgico in Belgio, sta procedendo spedito con la riabilitazione, ma i tempi di recupero sono ancora di qualche mese, si rivedrà nel 2026. Destino simile per Frank Zambo Anguissa, che a distanza di un paio di settimane ha raggiunto il compagno belga nell’infermeria del Napoli. Anche per il camerunense lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata durante l’ultima sosta per le nazionali. La mezzala azzurra si sta curando con terapia conservativa, ma il tenore dell’infortunio non gli consentirà di rientrare in campo prima di un paio di mesi. Insomma, Antonio Conte deve fare i conti con un centrocampo in piena emergenza. Ha ovviato al problema con il passaggio al 3-4-3, che gli ha consentito di risparmiare un centrocampista in mediana. Sia contro l’Atalanta che contro il Qarabag ha puntato su McTominay e Lobotka. Le uniche alternative di ruolo per Conte sono Elmas e Vergara. Il macedone non è propriamente un mediano, tanto che è stato recentemente impiegato come esterno alto a sinistra o mezzala d’inserimento in un centrocampo a 3. La versatilità del giocatore consente all’allenatore del Napoli di considerarlo la prima alternativa nell’attuale centrocampo a 2. La seconda è rappresentata da Antonio Vergara, impiegato per qualche minuto anche nella gara di Champions contro il Qarabag. Insomma, Antonio Conte sarà chiamato a fare di necessità virtù, almeno fino all’apertura del mercato di riparazione. Mai, come in questa stagione, il Napoli dovrà farsi trovare pronto con un rimpiazzo a centrocampo, sul quale sta già lavorando per trovare la soluzione migliore e immediatamente arruolabile, magari in prestito. Fonte: Gazzetta