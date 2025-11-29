I maestri Conte e Gasperini: l’elogio di Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionale e volto storico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del Big Match di domenica sera all’Olimpico tra la Roma capolista e il Napoli Campione in carica! Parole di stima nei confronti dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, evidenziando come il loro lavoro sia importante per restare al vertice, affermando inoltre di considerarli oggi i migliori tecnici della serie A per il loro modo di motivare i giocatori e di imporre le loro idee!

Factory della Comunicazione

di seguito le parole al miele del CT da La Gazzetta dello Sport:

“Non è un mistero che io consideri Conte e Gasperini i migliori allenatori della Serie A. Oltre ad apprezzare la loro dedizione al lavoro, l’impegno, lo spirito di sacrificio che ci mettono, mi piacciono le loro idee tecnico-tattiche, condivido lo stile che hanno sempre cercato di dare alle loro squadre e applaudo al fatto che sappiano farsi seguire dai loro giocatori. Non sono qualità che facilmente si riscontrano. Penso che Conte e Gasperini siano dei maestri nel vero senso della parola: loro insegnano, spiegano, correggono (durante gli allenamenti e durate le partite), sostengono quando è il caso di farlo e bacchettano quando bisogna comportarsi in quel modo. Ammetto che, osservando le loro squadre, spesso mi rivedo in loro. Anch’io ero un martello, anch’io pretendevo il centodieci per cento dai miei ragazzi, anch’io facevo sostenere allenamenti massacranti e anch’io pretendevo, quando parlavo con dirigenti in fase di mercato, di avere a disposizione persone affidabili. La volta che provarono a darmi qualcuno che non ritenevo funzionale ai miei metodi minacciai di dimettermi. Conte e Gasperini, per molti versi, seguono questi principi. Il che non significa essere intransigenti, accusa che mi è stata mossa di frequente, ma semplicemente coerenti. Loro sono gli allenatori, loro hanno a che fare con i giocatori e, dunque, soltanto loro sanno di che cosa hanno bisogno.”