Giovanni Scotto: “Il Napoli è tornato, ma la Roma sta crescendo con l’effetto Gasperini”

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero.

Ecco le sue parole:

“Una vittoria domenica, Milan permettendo, porterebbe il Napoli solo al comando. Il Napoli è uscito dal momento difficile. Queste classifiche di campionato e Champions sono delle ottime basi per il Conte-bis. A Gilmour è stato consigliato di operarsi, lui ci sta riflettendo. Si è aperta l’ipotesi di una non operazione che potrebbe accorciare i tempi.

Oggi è un mondo in cui gli egoismi tendono a prevalere, perché ogni calciatore è una piccola azienda. Forse un campionato vinto può portare i calciatori a scostarsi un po’ dalla squadra. Al Liverpool e al Barcellona sta succedendo questo. Conte, quindi, ha il difficile compito di vigilare su questo. Io ero incredulo nel vedere Neres come non l’avevamo mai visto. 10 mesi e mezzo senza assist e gol sono tanti. È bastato liberarlo da compiti difensivi e tenerlo il libero lo ha letteralmente trasformato. A un certo punto sembrava quasi incontrollabile. Fa capire a come basta poco a questi giocatori di fantasia per farli esprimere liberamente.

Manca quest’anno effettivamente un centravanti di riferimento e forse un centrale difensivo. Ma la Roma sta avendo l’effetto Gasperini e mi sembra più matura rispetto a quanto fatto con Ranieri. Riesce anche a portare a casa le partite con un po’ di prudenza. Svilare è un fenomeno, oggi è il portiere più forte d’Italia e ha portato dei punti alla Roma anche quando non erano meritati. Mi è piaciuto molto il posto di Vergara. È il momento di vederlo alla prova. Tocca a Conte avere un po’ di coraggio”.