Giovanni Scotto: “Il Napoli è tornato, ma la Roma sta crescendo con l’effetto Gasperini”

Queste le parole del giornalista Giovanni Scotto

By Guido Russo
Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero.

Ecco le sue parole:

“Una vittoria domenica, Milan permettendo, porterebbe il Napoli solo al comando. Il Napoli è uscito dal momento difficile. Queste classifiche di campionato e Champions sono delle ottime basi per il Conte-bis. A Gilmour è stato consigliato di operarsi, lui ci sta riflettendo. Si è aperta l’ipotesi di una non operazione che potrebbe accorciare i tempi.

Oggi è un mondo in cui gli egoismi tendono a prevalere, perché ogni calciatore è una piccola azienda. Forse un campionato vinto può portare i calciatori a scostarsi un po’ dalla squadra. Al Liverpool e al Barcellona sta succedendo questo. Conte, quindi, ha il difficile compito di vigilare su questo. Io ero incredulo nel vedere Neres come non l’avevamo mai visto. 10 mesi e mezzo senza assist e gol sono tanti. È bastato liberarlo da compiti difensivi e tenerlo il libero lo ha letteralmente trasformato. A un certo punto sembrava quasi incontrollabile. Fa capire a come basta poco a questi giocatori di fantasia per farli esprimere liberamente.

Manca quest’anno effettivamente un centravanti di riferimento e forse un centrale difensivo. Ma la Roma sta avendo l’effetto Gasperini e mi sembra più matura rispetto a quanto fatto con Ranieri. Riesce anche a portare a casa le partite con un po’ di prudenza. Svilare è un fenomeno, oggi è il portiere più forte d’Italia e ha portato dei punti alla Roma anche quando non erano meritati. Mi è piaciuto molto il posto di Vergara. È il momento di vederlo alla prova. Tocca a Conte avere un po’ di coraggio”.

