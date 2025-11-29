Adnkronos News

Fognini, spettatore speciale a Ballando: c’è anche l’ex arbitro Pascal

(Adnkronos) –
Spettatore speciale per Fabio Fognini a Ballando con le stelle. L’ex tennista sta partecipando al programma condotto da Milly Carlucci e nella puntata di oggi, sabato 29 novembre, ha potuto riabbracciare un vecchio ‘amico-nemico’. Tra il pubblico infatti le telecamere Rai hanno subito riconosciuto l’ex arbitro Pascal Maria, con cui Fognini ha avuto un acceso dibattito durante un primo turno di Wimbledon. 

Lo show dell’edizione 2013 dello Slam londinese è rimasto negli annali per una chiamata dubbia dell’arbitro francese: palla sulla linea o fuori? “Non è vero, non è vero!”, la supplica di Fognini all’arbitro che non può trattenere un sorriso davanti alla genuina protesta. “Ma come fai a darmi warning?”, la domanda di un disperato Fognini. 

Il rapporto tra i due, negli anni, si è evoluto e quella scena, rimasta iconica nella mente di tutti gli appassionati di tennis, ha segnato l’inizio di una insospettabile amicizia. “Mortacci sua, lui me l’ha fatta pagare con i soldi, loro con le bacchette e i numeri”, ha detto con un sorriso Fognini quando Milly Carlucci gli ha chiesto se fosse peggio Pascal o la giuria di Ballando. 

 

