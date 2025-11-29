MILAN, ITALY - AUGUST 17: Rafael Leao of AC Milan celebrates after scoring the opening goal during the Coppa Italia match between AC Milan and SSC Bari at Stadio San Siro on August 17, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Domenico Manfredi analizza il Milan e la vittoria contro la Lazio

By Filippo Maria Aiello
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, giornalista tifoso del Milan. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi saranno gli undici titolari che sfideranno la Lazio?

“Dieci undicesimi dovrebbero essere già decisi, a parte la prima punta. Maignan, il nostro santo, al suo posto; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku in vantaggio su Loftus, Leao.”

Il Milan, anche in relazione alla mancanza di coppe, può ritenersi la favorita per lo Scudetto?

“Sicuramente è una delle due o tre che devono lottare fino alla fine, chiaramente anche perché non ha le coppe. Questa è una formazione che può sostenere una partita a settimana molto facilmente, le potenzialità ci sono per poter competere con Napoli e Roma. L’Inter ha una buona squadra ed un ottimo allenatore esordiente, ma è rimasta bloccata al 5-0 della finale di Champions, perché viene meno negli scontri diretti.”

Si vocifera di un interesse del Milan per Lucca: c’è qualcosa di concreto?

“Il club deve accontentare Allegri e comprare un attaccante, ma le caratteristiche di Lucca sono simili a quelle di Gimenez, ragion per cui non credo si affonderà il colpo. Serve un calciatore alla Mateta, che sappia giocare in profondità. Tra l’altro Lucca è anche stato strapagato, quindi non credo possa arrivare, a meno che non sia un prestito ed il Milan debba occuparsi solo dell’ingaggio.”

