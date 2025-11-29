Domenico Manfredi analizza il Milan e la vittoria contro la Lazio

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, giornalista tifoso del Milan. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Chi saranno gli undici titolari che sfideranno la Lazio?

“Dieci undicesimi dovrebbero essere già decisi, a parte la prima punta. Maignan, il nostro santo, al suo posto; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku in vantaggio su Loftus, Leao.”

Il Milan, anche in relazione alla mancanza di coppe, può ritenersi la favorita per lo Scudetto?

“Sicuramente è una delle due o tre che devono lottare fino alla fine, chiaramente anche perché non ha le coppe. Questa è una formazione che può sostenere una partita a settimana molto facilmente, le potenzialità ci sono per poter competere con Napoli e Roma. L’Inter ha una buona squadra ed un ottimo allenatore esordiente, ma è rimasta bloccata al 5-0 della finale di Champions, perché viene meno negli scontri diretti.”

Si vocifera di un interesse del Milan per Lucca: c’è qualcosa di concreto?

“Il club deve accontentare Allegri e comprare un attaccante, ma le caratteristiche di Lucca sono simili a quelle di Gimenez, ragion per cui non credo si affonderà il colpo. Serve un calciatore alla Mateta, che sappia giocare in profondità. Tra l’altro Lucca è anche stato strapagato, quindi non credo possa arrivare, a meno che non sia un prestito ed il Milan debba occuparsi solo dell’ingaggio.”