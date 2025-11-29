De Magistris: “Conte è l’allenatore migliore che c’è in giro”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Quello che mi ha colpito è come Conte ha preparato la partita, tatticamente e psicologicamente. Solo per qualche minuto ha subito l’Atalanta. Ma Conte è l’allenatore migliore che c’è in giro. Palladino sicuramente non ha avuto molto meglio per riprendere l’Atalanta. Il tifo del Maradona è stato perfetto.

Credo che nessuna altra squadra che ha avuto quegli infortuni possa trovarsi in quel posto in classifica. Le altre squadre, con anche una rosa migliore, con piccoli problemi sono andate completamente in crisi. Anche quando parlavamo di crisi del Napoli, era in vetta.

Mi auguro che si possa andare in entrambe le direzioni. Sia ristrutturare il Maradona, sia un nuovo stadio. Il Comune ha chiaramente detto che c’è la possibilità di vendere lo stadio al Napoli. Io penso che il Maradona debba rimanere alla città”.