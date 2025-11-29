Carlo Verdone: “La Roma c’è, speriamo in qualcosa di importante, ma la Champions è il nostro obiettivo realistico”

Carlo Verdone, storico attore italiano e noto tifoso della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove tra le altre cose, ha parlato della sfida di domani all’Olimpico tra Roma e Napoli.
Ecco un’estratto delle sue parole:
La sua Roma, è prima in classifica e domani arriva il Napoli.
“Già, io non mi faccio tante illusioni, mi basterebbe entrare in Champions League perché ci sono rivali al momento più complete. Certo, il Napoli ha Lukaku rotto e qualche altro infortunato, ma la squadra è solida, così come l’Inter. Al Milan bisogna stare attenti perché se azzecca due partite diventa tosta, quindi non mi faccio molte illusioni. Però sperare in qualcosa di importante non è male, alla fine la squadra c’è, i calciatori mi sembrano tranquilli, contenti del modo e della posizione in cui giocano, sono ben collegati, c’è molta empatia. Quindi siamo contenti anche noi, finalmente vediamo una squadra che ci dà delle soddisfazioni, andiamo allo stadio e diciamo: ‘Abbiamo vinto e abbiamo visto pure un bel gioco’ oppure ‘Abbiamo perso, peccato perché abbiamo giocato bene’. Ora vengono prese con filosofia anche le sconfitte”
