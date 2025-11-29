Camelio: “Kone non è ai livelli di Hamsik o Milinkovic”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Camelio, professore e speaker di Radio Radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Kone sarà disponibile, domani?

“Kone sarà disponibile, poi capiremo se Gasperini lo schiererà. Detto ciò, gran calciatore, ma non ha il minimo senso del gol. Per questo, la Roma potrebbe venderlo, a patto che arrivi una offerta da almeno 50 milioni di euro. Per me, è un buon centrocampista, ma non è ai livelli di Hamsik o Milinkovic-Savić.”

Pellegrini potrebbe lasciare la Roma?

“Pellegrini lascerà sicuramente la Roma, il Napoli è forte su di lui ma il ragazzo vorrebbe andare in Inghilterra. La Roma è quasi costretta a cederlo a gennaio onde evitare di perderlo a zero. A 6/7 milioni di euro, andrà via al 100%, anche perché lui vuole togliersi di dosso l’etichetta di colui il quale ha sfruttato la Roma. Gasperini non lo stimava tanto, ma con l’impegno che ci ha messo il ragazzo, e con la guida del mister, si è rilanciato alla grande. Il problema potrebbe essere l’ingaggio pesante: sei milioni netti a stagione.”

Se potesse togliere un calciatore a Conte, chi sarebbe?