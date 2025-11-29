Adnkronos News

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

(Adnkronos) – Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l’auto. Il conducente resta incastrato, ma senza gravi ferite. E’ successo la scorsa notte a Lodi, lungo la statale 235, all’ingresso di un distributore di carburante. 

Sul posto, un quarto d’ora prima dell’1, sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autogrù. Con cesoie e divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l’automobilista 27enne, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo, con lievi ferite, è stato portato in codice giallo dal 118 all’ospedale di Rozzano, nel Milanese. 

cronaca

