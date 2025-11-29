Approfondimento – Diffidato e reinventato, Koop occhio al giallo!

In vista dell’anticipo di oggi, valevole per la tredicesima giornata di Serie A alle 18 presso lo Juventus Stadium contro il Cagliari, Luciano Spalletti deve riguardarsi anche per il prossimo match di campionato! Il 7 dicembre infatti , allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in onda il più classico degli incontri con il passato! Terzo Scudetto conquistato con i Partenopei nel 2023 per il tecnico di Certaldo, chi l’avrebbe mai detto che due anni dopo il tecnico si sarebbe ritrovato sulla panchina dei rivali bianconeri pronto a sfidare Antonio Conte ex volto juventino. Reduci dalla prima vittoria, in extremis, in Champions League sul campo ostico norvegese del Bodo Glimt, Spalletti e i suoi oggi affrontano il Cagliari di Fabio Pisacane. Sfida decisamente alla portata contro un Cagliari che non vince una partita dalla fine di Settembre e che a Torino non vincono dal lontano 2009, avendo perso ben otto degli ultimi nove scontri diretti disputati. Sebbene sia una partita alla portata dei bianconeri è necessario non sottovalutare i Sardi che arriveranno a Torino con nessuna voglia di regalare punti dopo il rocambolesco pareggio della scorsa giornata con il Genoa. Sulle spalle di S. Esposito e compagni, il Cagliari conta di non tornare da Torino a mani vuote per non essere risucchiato in zona retrocessione. Sponda Juve, da quando è arrivato Spalletti i bianconeri non hanno mai perso in campionato, ma entrambe le squadre hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 2 partite. L’ex CT della Nazionale, seppur per un breve periodo, da quando è arrivato ha cercato di portare le sue idee che in diverse occasioni si sono mostrate vincenti. Su tutte ha cercato di dare un volto nuovo all’olandese ex Atalanta Teun Koopmeiners, reinventato braccetto sembra aver trovato una dimensione che in passato aveva sperimentato solo all‘Az Alkamaar. L’olandese da quando è arrivato, sotto la guida di Thiago Motta, non ha mai convinto del tutto i tifosi, complice di non aver mai emulato le ottime prestazioni di Bergamo. Unico diffidato della partita oggi l’olandese nel nuovo ruolo sarà in grado di evitare il giallo?

a cura di Daniele Garofalo