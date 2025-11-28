Ultim’ora Roma: l’esito degli esami di Konè e El Aynaoui in vista di domenica
E’ arrivato l’esito dei controlli a cui si è sottoposto Manu Koné e Neil El Aynaoui dopo l’infortunio alla caviglia accusato ieri sera in Europa League: ecco cos’è emerso. Secondo riportato da LaRoma24 e Sosfanta:
“Nella giornata di oggi, Neil El Aynaoui e Manu Koné sono stati sottoposti agli esami strumentali per valutare l’entità dei problemi fisici riportati. Il bollettino medico evidenzia per entrambi un trauma contusivo distorsivo: al ginocchio sinistro per il centrocampista marocchino e alla caviglia destra per il francese. La notizia più importante, però, è che gli accertamenti hanno escluso lesioni legamentose per tutti e due i calciatori.
Un sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini, che temeva stop lunghi, soprattutto per la dinamica dell’infortunio di Koné. Ora le condizioni dei due centrocampisti saranno valutate giorno per giorno in vista del big match di domenica sera contro il Napoli”.