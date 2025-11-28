Ultim’ora Roma: l’esito degli esami di Konè e El Aynaoui in vista di domenica

E’ arrivato l’esito dei controlli a cui si è sottoposto Manu Koné e Neil El Aynaoui dopo l’infortunio alla caviglia accusato ieri sera in Europa League: ecco cos’è emerso. Secondo riportato da LaRoma24 e Sosfanta:

“Nella giornata di oggi, Neil El Aynaoui e Manu Koné sono stati sottoposti agli esami strumentali per valutare l’entità dei problemi fisici riportati. Il bollettino medico evidenzia per entrambi un trauma contusivo distorsivo: al ginocchio sinistro per il centrocampista marocchino e alla caviglia destra per il francese. La notizia più importante, però, è che gli accertamenti hanno escluso lesioni legamentose per tutti e due i calciatori.