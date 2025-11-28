UFFICIALE – Da oggi per i MEMBERSHIP PREMIUM è possibile acquistare i biglietti di Napoli/Juve (Fase 3)

SSC Napoli comunica che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus, gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili.

La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.

Prima dell’apertura della fase di vendita libera, inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20 euro ed è valida per tre anni. Clicca qui per maggiori informazioni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Juventus saranno i seguenti:

Settore Fase 1 – 2 – 3 Fase 4 CURVE INFERIORI € 40 € 45 CURVE SUPERIORI € 55 € 60 DISTINTI INFERIORI € 75 € 90 DISTINTI SUPERIORI € 105 € 120 DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 120 € 135 TRIBUNA NISIDA € 125 € 140 TRIBUNA POSILLIPO € 150 € 185 TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 175 € 215

FASI DI VENDITA

FASE 3 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3

Dalle 12:00 di venerdì 28 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 30 Novembre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 4 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 26 Novembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 3, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:

FASE 3 (Membership Premium SSC Napoli)

Il titolo di ingresso potrà essere caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card) qualora disponibile, oppure in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).

FASE 3 (Membership Premium SSC Napoli)

Non è possibile usufruire della modalità di acquisto presso i punti vendita.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge.

In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS JUVENTUS

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS JUVENTUS

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS JUVENTUS

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

