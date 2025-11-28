SSC NAPOLI- Rinnovata la collaborazione con Danipitbull

SSC Napoli annuncia il rinnovo della collaborazione con Danilo Pinto, in arte Danipitbull, che rappresenterà il Club anche nella stagione 2025/26 nelle principali competizioni eSports dedicate a EA SPORTS FC™️ .

Factory della Comunicazione

Reduce da un’annata di grande crescita, Danipitbull ha portato la SSCN eSports a competere ai massimi livelli: 2° posto in eSerie A, top 17 in eChampions League, top 16 al Mondiale. Risultati che hanno contribuito alla sua scalata nel ranking mondiale, dal 71° al 26° posto.

“Sono felice di continuare questo progetto con la società Napoli, qui mi sento a casa, l’orgoglio di indossare questa maglia è inspiegabile.

Ringrazio la loro fiducia nei miei riguardi, insieme ai nostri tifosi possiamo sognare, siamo solo all’inizio!” ha dichiarato DaniPitbull.

Con questo rinnovo, la SSC Napoli conferma la volontà di consolidare la propria presenza nel panorama eSports, proseguendo un percorso che punta a valorizzare talento, competitività e identità azzurra anche nel mondo del gaming.