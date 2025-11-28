NewsCalcioSerie A

Serie A- Il Como vola ancora, 2-0 contro il Sassuolo

By Emanuela Menna
0

I padroni di casa del Como consolidano la loro impressionante stagione con una nuova vittoria convincente: al 13° turno di Serie A, la formazione lariane batte 2-0 il Sassuolo allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia grazie alle reti di Anastasios Douvikas e Alberto Moreno.

Factory della Comunicazione

Il Como parte con grande determinazione e trova il vantaggio già al 14′ con Douvikas, bravo a finalizzare con freddezza dopo un’azione corale.Nel secondo tempo, al 53′, arriva il raddoppio firmato da Moreno con un perfetto inserimento in area su assist di Nico Paz: 2-0 e gara in controllo.

Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose; la difesa del Como rimane concreta e neutralizza ogni tentativo neroverde di riaprire il match.

Con questo successo il Como rafforza la sua posizione nelle zone europee: la squadra di casa, da tempo in forma smagliante, dimostra di saper coniugare attacco efficace e difesa solida.

È la conferma che non si tratta di un’esperienza passeggera: il rendimento, la continuità e la capacità di chiudere le partite testimoniano una maturità crescente.

Il Sassuolo, pur reduce da alcuni risultati utili in trasferta, non è riuscito a incidere. Nella ripresa i tentativi sono stati sporadici e la manovra offensiva poco fluida. Come spesso accade in gare equilibrate, la differenza l’ha fatta l’efficacia nelle aree di rigore: il Como ha sfruttato le occasioni, il Sassuolo no.

Il 2-0 contro il Sassuolo ribadisce che il Como non è una sorpresa isolata, ma una realtà concreta del campionato. Con determinazione, equilibrio e bravura nel finalizzare, i lariani stanno costruendo qualcosa di importante. Se mantengono questo passo, la zona Europa — già vicina — potrebbe diventare un obiettivo vero.

Potrebbe piacerti anche
News

Una squadra a pezzi, ma arrivano piccoli segnali di ripresa

News

Emergenza totale a centrocampo: il Napoli perde anche Gilmour

News

Marolda: “Troppi infortuni, il Napoli deve interrogarsi. Senza ko sarebbe primo”

News

Napoli, tre gare per sognare gli ottavi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.