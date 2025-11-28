Serie A- Il Como vola ancora, 2-0 contro il Sassuolo

I padroni di casa del Como consolidano la loro impressionante stagione con una nuova vittoria convincente: al 13° turno di Serie A, la formazione lariane batte 2-0 il Sassuolo allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia grazie alle reti di Anastasios Douvikas e Alberto Moreno.

Il Como parte con grande determinazione e trova il vantaggio già al 14′ con Douvikas, bravo a finalizzare con freddezza dopo un’azione corale.Nel secondo tempo, al 53′, arriva il raddoppio firmato da Moreno con un perfetto inserimento in area su assist di Nico Paz: 2-0 e gara in controllo.

Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose; la difesa del Como rimane concreta e neutralizza ogni tentativo neroverde di riaprire il match.

Con questo successo il Como rafforza la sua posizione nelle zone europee: la squadra di casa, da tempo in forma smagliante, dimostra di saper coniugare attacco efficace e difesa solida.

È la conferma che non si tratta di un’esperienza passeggera: il rendimento, la continuità e la capacità di chiudere le partite testimoniano una maturità crescente.

Il Sassuolo, pur reduce da alcuni risultati utili in trasferta, non è riuscito a incidere. Nella ripresa i tentativi sono stati sporadici e la manovra offensiva poco fluida. Come spesso accade in gare equilibrate, la differenza l’ha fatta l’efficacia nelle aree di rigore: il Como ha sfruttato le occasioni, il Sassuolo no.

Il 2-0 contro il Sassuolo ribadisce che il Como non è una sorpresa isolata, ma una realtà concreta del campionato. Con determinazione, equilibrio e bravura nel finalizzare, i lariani stanno costruendo qualcosa di importante. Se mantengono questo passo, la zona Europa — già vicina — potrebbe diventare un obiettivo vero.