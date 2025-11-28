Roma/Napoli – Il Corriere dello sport le mette in campo (Formazioni)

Casa Napoli

Due giorni a Roma-Napoli e Conte si concede ancora un po’ di tempo per riflettere sulle scelte di formazione. La squadra è tornata ieri mattina in campo dopo il giorno di riposo concesso dopo la sfida di Champions contro il Qarabag. All’Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, out dalla lista Uefa, e si rivedrà anche Spinazzola che, dopo l’infortunio contro il Como, è pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Ancora tanti gli assenti: oltre a Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku (che può rientrare per la Juve) e Gilmour, mancherà anche Gutierrez che dopo aver saltato già il Qarabag dovrà star fermo per una ventina di giorni dopo una distorsione alla caviglia. A sinistra è sempre pronto Olivera.

Casa Roma

tutti immaginavano che Paulo, appena rientrato da una lesione, fosse in caldo per Roma-Napoli. Ma dove gli altri allenatori s’affannano in calcoli e ragionamenti, Gasperini spariglia le carte, affidandosi all’istinto. Altro che turnover: nella Roma giocano sempre i migliori, e la Joya, in almeno un paio di giocate da leccarsi i baffi, ha dimostrato che la sua genialità non ha limiti. A differenza della generosità di Koné, steso da un’entrataccia di Diao e costretto al cambio al 27’. Il francese ha una distorsione alla caviglia e preoccupa in vista del big match di domenica contro gli uomini di Conte. Anche Mancini è uscito zoppicando.

Fonte e grafico CdS