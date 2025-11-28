NewsCalcioRassegna Stampa

Roma/Napoli – Il Corriere dello sport le mette in campo (Formazioni)

By Giuseppe Sacco
0

Casa Napoli

Factory della Comunicazione

Due giorni a Roma-Napoli e Conte si concede ancora un po’ di tempo per riflettere sulle scelte di formazione. La squadra è tornata ieri mattina in campo dopo il giorno di riposo concesso dopo la sfida di Champions contro il Qarabag. All’Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, out dalla lista Uefa, e si rivedrà anche Spinazzola che, dopo l’infortunio contro il Como, è pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Ancora tanti gli assenti: oltre a Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku (che può rientrare per la Juve) e Gilmour, mancherà anche Gutierrez che dopo aver saltato già il Qarabag dovrà star fermo per una ventina di giorni dopo una distorsione alla caviglia. A sinistra è sempre pronto Olivera. 

 

Casa Roma

tutti immaginavano che Paulo, appena rientrato da una lesione, fosse in caldo per Roma-Napoli. Ma dove gli altri allenatori s’affannano in calcoli e ragionamenti, Gasperini spariglia le carte, affidandosi all’istinto. Altro che turnover: nella Roma giocano sempre i migliori, e la Joya, in almeno un paio di giocate da leccarsi i baffi, ha dimostrato che la sua genialità non ha limiti. A differenza della generosità di Koné, steso da un’entrataccia di Diao e costretto al cambio al 27’. Il francese ha una distorsione alla caviglia e preoccupa in vista del big match di domenica contro gli uomini di Conte. Anche Mancini è uscito zoppicando.

 

 

 

 

Fonte e grafico CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Lukaku prende in Champions il posto di De Bruyne e può anticipare anche il suo…

News

CdS Campania – “RRAHMANI LO VOGLIONO” – Dalla Turchia…

Calcio

UFFICIALE – Da oggi per i MEMBERSHIP PREMIUM è possibile acquistare i biglietti…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 28 novembre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.