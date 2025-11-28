Roma
Roma-Napoli, dal derby del sud a quello sul monte ingaggi

By Emanuele Arinelli
Domenica sarà Roma contro Napoli. Una volta lo chiamavano il derby del Sud, quando era anche una grande festa di pubblico sugli spalti. Ora non è più così: i romanisti non possono andare al Maradona e i napoletani all’Olimpico.

Lo spartiacque, la vile uccisione di Ciro Esposito, nel maggio del 2014, nella notte della finale di Coppa Italia, quella con la Fiorentina. Oggi Roma e Napoli sono due corazzate, con il club di De Laurentiis che, tranne nella stagione nefasta del dopo-Spalletti, è sempre arrivata davanti alla Roma negli ultimi anni.

Rispetto alle milanesi e alla Juventus, sono diverse le risorse economiche, il quadro sociale complessivo, la distribuzione degli impianti sportivi, non dissimili invece i bacini d’utenza. Anzi, come presenze allo stadio, Olimpico e Maradona non hanno nulla da invidiare a nessuno.

 

 

Fonte: Il Mattino

