Roma-Napoli, dal derby del sud a quello sul monte ingaggi

Domenica sarà Roma contro Napoli. Una volta lo chiamavano il derby del Sud, quando era anche una grande festa di pubblico sugli spalti. Ora non è più così: i romanisti non possono andare al Maradona e i napoletani all’Olimpico.

Lo spartiacque, la vile uccisione di Ciro Esposito, nel maggio del 2014, nella notte della finale di Coppa Italia, quella con la Fiorentina. Oggi Roma e Napoli sono due corazzate, con il club di De Laurentiis che, tranne nella stagione nefasta del dopo-Spalletti, è sempre arrivata davanti alla Roma negli ultimi anni.

Rispetto alle milanesi e alla Juventus, sono diverse le risorse economiche, il quadro sociale complessivo, la distribuzione degli impianti sportivi, non dissimili invece i bacini d’utenza. Anzi, come presenze allo stadio, Olimpico e Maradona non hanno nulla da invidiare a nessuno.

Fonte: Il Mattino