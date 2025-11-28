NewsCalcioRassegna Stampa

Roma-Napoli – Conte Vs Gasperini, le due sfide di un anno fa sono state emblematiche

By Emilia Verde
Il Napoli e la Roma si sfideranno domenica sera all’Olimpico per la tredicesima giornata di campionato di Serie A, e per Conte e Gasperini la sfida ha un sapore particolare. Tuttosport scrive: “Lo 0-3 incassato al Maradona, il 3 novembre di un anno fa, fu una lezione brutale: quel pomeriggio gli azzurri, pur rimanendo primi in classifica, uscirono dal campo ridimensionati. Un bagno d’umiltà che fece scattare l’orgoglio e spinse il gruppo a cambiare marcia. La gara di ritorno fu quella della consacrazione: una vittoria che convinse il tecnico di avere tra le mani una squadra capace di lottare fino alla fine”. 

