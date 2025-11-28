Rinnovo Rrahmani, qualcuno potrebbe approfittare della frenata

Uno dei rinnovi più importanti per il Napoli è sicuramente quello di Amir Rrahmani, per cui però sembra ci sia stata una frenata. Il Corriere dello Sport scrive: “Che anche altri club pensino a Rrahmani, comunque, non è una novità: è già successo perché è uno dei migliori centrali in circolazione. A destare sensazione, però, è che ora l’interesse dei turchi coincide con la frenata sul rinnovo con il Napoli: la trattativa per prolungare dal 2027 al 2028 s’è arenata. E così, beh, qualcuno sta pensando di approfittarne. Vibra un allarme, come nel caso di Anguissa: la conferma di giocatori di questo calibro è la risposta alle ambizioni di un club che in due anni solari ha conquistato due scudetti e che si avvicina a passo svelto al centenario di agosto”.

