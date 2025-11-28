Policano: “Tra Lang e Neres, preferisco Neres”

“Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre, anche se la Roma è prima in classifica e potrebbe essere la rompiscatole di turno. Sta assimilando in fretta la metodologia di allenamento di Gasperini e quindi è una squadra che sicuramente darà fastidio, ma viste le rose che compongono le squadre in testa, credo che Inter e Napoli siano le due che lotteranno fino alla fine. Alla Roma manca un attaccante, ma anche a centrocampo credo sia un pò corta. Per restare a certi livelli, qualcosa questa squadra può pagare perchè o gli undici migliori li spremi tutti oppure diventa difficile e poi ci sono le coppe per cui non credo che resterà questa la classifica. Roma-Napoli non è determinante ai fini dello scudetto, ma darà delucidazioni, capiremo se la Roma potrà dare fastidio fino alla fine oppure si trova lì per strane combinazioni di calendario. Avevo molti dubbi sulla Roma di Gasperini, credevo che la rosa non recepisse la metodologia di allenamento dell’allenatore, pensavo che alcuni potessero perdersi per strada e invece vedo che sono stati molto bravi a seguirlo. Il modo di giocare di Gasperini è molto dispendioso, ma se lo fai bene porta risultati.