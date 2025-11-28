Padovan, giorn.: “Ho trovato opportune le parole del presidente De Laurentiis sulla squadra ripresa in mano”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Non si se la burrasca in casa Napoli sia finita, una sconfitta in casa della Roma potrebbe riaprire qualche problematica. Conte ha fatto capire di non avere più la squadra in mano e di non voler accompagnare il morto. Ho trovato opportune le parole del presidente De Laurentiis sulla squadra ripresa in mano, così come la domanda sul famoso “morto” che poi Conte ha negato. Credo che i giorni di riposo siano stati un suggerimento di De Laurentiis, e ora siamo contenti che questo Napoli non sia mai morto. Se da un lato il fumantino Conte ha fatto rientrare qualche tensione, ma resta il problema degli infortunati. Tolgo traumi e pubalgie, ma credo che i problemi muscolari sono frutto di una preparazione atletica non corretta. Vedo il Napoli favorito in campionato, seguito dall’Inter. La Roma non è affatto la miglior squadra della Serie A. A me il Napoli non ha fatto impazzire nel secondo tempo con l’Atalanta e nella ripresa col Qarabag”.

