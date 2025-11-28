NewsCalcioNapoli

Obiettivo qualificazione: quattro punti per andare avanti

By Vincenzo Buono
Questioni di prospettive che cambiano. Dopo il pareggio interno contro l’Eintracht sembrava che il percorso verso la qualificazione alla fase finale di Champions per il Napoli fosse in salita, mentre ora le cose sono già cambiate in maniera drastica. Quattro punti e tutto può andare a posto. Quota 11, questo è l’obiettivo che potrebbe bastare al Napoli per assicurarsi un posto nella fase finale della Champions League. Certo, il precedente è uno soltanto, quello del Bruges lo scorso anno, perché il nuovo format è in vigore dalla stagione 2024-25. E allora su quello ci si deve bastare. Ma con la dovuta attenzione.

Fonte: Il Mattino

