Adnkronos News

Neve e pioggia, weekend da inverno pieno: le previsioni meteo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Neve e pioggia. Il meteo in Italia, verso il weekend, regala un nuovo anticipo di inverno con freddo e precipitazioni. Il maltempo lascerà il segno già nelle ore che precedono il fine settimana, con un quadro in evoluzione tra oggi, venerdì 28 novembre, e domenica.  

Factory della Comunicazione

Come evidenzia ilmeteo.it, la neve potrebbe presentarsi anche a bassa quota complice l’abbassamento delle temperature. Riflettori puntati sul Centro e sul Sud: al Centro le nevicate caratterizzeranno le zone montuosa al di sopra dei 1100-1200 metri. A Sud bisogna salire a 1400 metri. Si scende di quota col passare delle ore, il 28 novembre, con la possibilità di vedere colline imbiancate tra Marche, Abruzzo e Molise. 

La giornata di venerdì farà da prologo al fine settimana all’insegna dell’inverno. Sabato 29 novembre sarà caratterizzato dal sole che però non scalderà più di tanto: a dominare la scena, i venti provienienti da Nord.  

La situazione cambia, in peggio, nel corso di domenica 30 novembre con l’arrivo di una nuova perturbazione. La pioggia si presenta sul versante occidentale, dal Piemonte alla Liguria e alla Toscana. Sarà possibile vedere la neve, magari in serata, già a 6-700 metri. Progressivamente, il peggioramento scenderà lungo il versante tirrenico e si estenderà anche verso Nord-Est. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Epatite A, crescono i casi: sesso e alimenti, come si prende e sintomi

Adnkronos News

Sciopero 28 novembre, dai treni agli aerei fino alla scuola: l’Italia si ferma

Adnkronos News

Ucraina, Putin vuole il Donbass ‘a tavolino’: la Russia avanza piano, i…

Adnkronos News

Formula 1, prove libere e qualifiche Sprint in Qatar: orari e dove vederle in tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.