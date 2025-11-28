NewsCalcioChampions League

Napoli, tre gare per sognare gli ottavi

By Emanuela Menna
Il Napoli è salito al 20º posto grazie al successo sul Qarabag e con 7 punti può legittimamente puntare in alto. Le prossime tre partite — due trasferte con Benfica e Copenaghen e il finale al Maradona contro un Chelsea forse già qualificato — sono alla portata. Per Conte, però, i due match fuori casa saranno decisivi: con 6 punti la qualificazione sarebbe praticamente in tasca e si potrebbe ambire ai primi otto del girone. Per riuscirci servirà superare il tabù delle trasferte prima dell’ultimo ostacolo casalingo di gennaio contro il Chelsea di Enzo Maresca.

 

Fonte: Il Mattino

 

 

