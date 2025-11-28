NewsCalcioIn Evidenza

Napoli-Conte: ecco i dubbi di formazione in vista della Roma

By Emanuele Arinelli
Due giorni a Roma-Napoli e Conte si concede ancora un po’ di tempo per riflettere sulle scelte di formazione.

All’Olimpico torneranno a disposizione Marianucci e Mazzocchi, out dalla lista Uefa, e si rivedrà anche Spinazzola che, dopo l’infortunio contro il Como, è pronto a tornare nell’elenco dei convocati. Ancora tanti gli assenti: oltre a Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku (che può rientrare per la Juve) e Gilmour, mancherà anche Gutierrez che dopo aver saltato già il Qarabag dovrà star fermo per una ventina di giorni dopo una distorsione alla caviglia. A sinistra è sempre pronto Olivera.

Conte ripartirà dal 3-4-2-1, magari con qualche novità di formazione, tra queste il possibile ritorno dal primo minuto di Politano, anche se Neres e Lang sono tra i più in forma in questo momento.

 

Intanto, trasferta vietata per i residenti in Campania ma saranno comunque tanti i napoletani presenti. Dopo la Roma, poi, due sfide al Maradona in cinque giorni: mercoledì gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca contro il Cagliari e domenica prossima l’attesissima sfida contro la Juventus di Spalletti.

 

 

 

fonte cds

