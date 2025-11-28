NewsCalcioNapoli

Monica Scozzafava a Radio Napoli Centrale: “Conte sta ritrovando la fame, De Laurentiis ha capito come gestirlo”

By Sara Di Fenza
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera
Monica Scozzafava: “Qualche problema tra Conte e la squadra c’era. Stare lontani per un po’ ha aiutato a metabolizzare e a razionalizzare. Lo spettro del 2023 in qualche modo si stava riaffacciando. Oggi è una squadra che mi pare abbia una fame che prima non sembrava avere. Non so se Conte volesse andare via, ma di certo è uno stratega. La famosa energia di cui Conte parla sta tornando. E ora arriveranno un po’ di verifiche molto importanti. De Laurentiis ha capito che Conte doveva fare sempre un passo indietro. Abbiamo visto come ha cambiato la sua comunicazione con parole più semplici e inequivocabili. L’ego di De Laurentiis? Si alimenta con le vittorie. Per questo Conte è l’uomo giusto”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Cosenza: “Potremmo vendere il Maradona a De Laurentiis, ma solo con una…

News

Rinnovo Rrahmani, qualcuno potrebbe approfittare della frenata

News

Roma-Napoli – Conte Vs Gasperini, le due sfide di un anno fa sono state…

News

Gilmour, addio 2025 in caso di operazione, Conte perderebbe un altro centrocampista

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.