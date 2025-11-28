Mondiale U17: successo per gli azzurrini con tre napoletani in campo
Un gran successo. È questo il bilancio dell’Italia al Mondiale U17 con il terzo posto finale dopo aver battuto il Brasile. I ragazzi di Favo hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′.
Ai rigori, l’Italia ha vinto 4-2. Il portiere azzurro Longoni, ne ha parati due consecutivi, su Luis Pacheco e Luis Eduardo, risultando quindi decisivo nella vittoria. Da segnalare, nella lotteria, il gol di Vincenzo Prisco, centrocampista del Napoli Primavera classe 2008 e punto fermo della Nazionale di categoria.
Sono arrivate le parole del commissario tecnico Massimiliano Favo riportate dal sito ufficiale della Figc e da ilmattino: «C’è grande soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza per la sconfitta in semifinale contro l’Austria (2-0, ndr). A detta di molti, abbiamo giocato il miglior calcio del torneo, e sono orgoglioso dei miei ragazzi e del percorso che abbiamo compiuto in questa manifestazione».
Oltre a Prisco, sono presenti anche altri due calciatori napoletani: Alessio Baralla dell’Empoli e Andrea Luongo del Torino. Per i tifosi partenopei nostalgici, c’è Samuele Inacio, figlio di Inacio Piá: 103 presenze e 23 gol con la maglia del Napoli e due promozioni dalla Serie C1 alla Serie A.