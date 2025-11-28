Mondiale U17: successo per gli azzurrini con tre napoletani in campo

Un gran successo. È questo il bilancio dell’ Italia al Mondiale U17 con il terzo posto finale dopo aver battuto il Brasile . I ragazzi di Favo hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′.

Un gran successo. È questo il bilancio dell’ Italia al Mondiale U17 con il terzo posto finale dopo aver battuto il Brasile . I ragazzi di Favo hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′.

Ai rigori, l’Italia ha vinto 4-2. Il portiere azzurro Longoni, ne ha parati due consecutivi, su Luis Pacheco e Luis Eduardo , risultando quindi decisivo nella vittoria. Da segnalare, nella lotteria, il gol di Vincenzo Prisco , centrocampista del Napoli Primavera classe 2008 e punto fermo della Nazionale di categoria.

Ai rigori, l’Italia ha vinto 4-2. Il portiere azzurro Longoni, ne ha parati due consecutivi, su Luis Pacheco e Luis Eduardo , risultando quindi decisivo nella vittoria. Da segnalare, nella lotteria, il gol di Vincenzo Prisco , centrocampista del Napoli Primavera classe 2008 e punto fermo della Nazionale di categoria.

Sono arrivate le parole del commissario tecnico Massimiliano Favo riportate dal sito ufficiale della Figc e da ilmattino: «C’è grande soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza per la sconfitta in semifinale contro l’Austria (2-0, ndr). A detta di molti, abbiamo giocato il miglior calcio del torneo, e sono orgoglioso dei miei ragazzi e del percorso che abbiamo compiuto in questa manifestazione».