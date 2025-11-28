NewsCalcioIn Evidenza

Mondiale U17: successo per gli azzurrini con tre napoletani in campo

By Emanuele Arinelli
Un gran successo. È questo il bilancio dell’Italia al Mondiale U17 con il terzo posto finale dopo aver battuto il Brasile. I ragazzi di Favo hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′.

Ai rigori, l’Italia ha vinto 4-2. Il portiere azzurro Longoni, ne ha parati due consecutivi, su Luis Pacheco Luis Eduardo, risultando quindi decisivo nella vittoria. Da segnalare, nella lotteria, il gol di Vincenzo Prisco, centrocampista del Napoli Primavera classe 2008 e punto fermo della Nazionale di categoria.
Sono arrivate le parole del commissario tecnico Massimiliano Favo riportate dal sito ufficiale della Figc e da ilmattino: «C’è grande soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza per la sconfitta in semifinale contro l’Austria (2-0, ndr). A detta di molti, abbiamo giocato il miglior calcio del torneo, e sono orgoglioso dei miei ragazzi e del percorso che abbiamo compiuto in questa manifestazione».
Oltre a Prisco, sono presenti anche altri due calciatori napoletani: Alessio Baralla dell’Empoli e Andrea Luongo del Torino. Per i tifosi partenopei nostalgici, c’è Samuele Inacio, figlio di Inacio Piá: 103 presenze e 23 gol con la maglia del Napoli e due promozioni dalla Serie C1 alla Serie A.
