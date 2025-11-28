NewsCalcioMercato

Mercato – A gennaio il Napoli per comprare dovrà rispettare prima due regole

By Giuseppe Sacco
A proposito di mercato. In vista di gennaio, e dopo i grandi investimenti estivi, il Napoli dovrà fare i conti come tutti con l’indice di liquidità: per aggiungere anche in prestito nuovi elementi – e nuovi ingaggi – dovrà eventualmente prima cedere per soddisfare i parametri calcolati attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi. Il club è in attesa delle decisioni del Consiglio Federale. Di certo, dovrà rispettare il limite d’età per le liste: ovvero, possono arrivare solo under 23 se non escono over.

 

Fonte: CdS

